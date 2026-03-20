Bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarını besleyerek onların da bayram sevincine ortak oldu. Mezarlıkta bulunan hayvanlara yemek ikram etti.
Bayramın ilk günü mezarlıkta bulunan sokak hayvanlarına pişmiş kelle, paça atıkları ve dernek aracılığıyla toplanan yemek artıklarını vererek karınlarını doyurdu. Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla yıl boyunca lokantalardan ve esnaftan toplanan yemekleri düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştıran Acu, Ramazan Bayramında da hayvanlarını unutmadı. - DİYARBAKIR