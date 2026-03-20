Haberler

Bayramda sokak hayvanlarını unutmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarını besleyerek onların da bayram sevincine ortak oldu. Mezarlıkta bulunan hayvanlara yemek ikram etti.

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Ramazan Bayramında da sokak hayvanlarını unutmadı. Acu, bayram sabahında aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

Bayramın ilk günü mezarlıkta bulunan sokak hayvanlarına pişmiş kelle, paça atıkları ve dernek aracılığıyla toplanan yemek artıklarını vererek karınlarını doyurdu. Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla yıl boyunca lokantalardan ve esnaftan toplanan yemekleri düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştıran Acu, Ramazan Bayramında da hayvanlarını unutmadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

