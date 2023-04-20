Diyarbakır'da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle sokaklar beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, ilçe merkezinde ise önce yağmur ardından dolu yağışı etkisini gösterdi. Doluya dışarıda yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından güneş kendisini gösterdi.

Doludan dolayı bazı ekinler durumdan olumsuz etkilendi.