Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Kutlaması

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bayramın ruhu ve önemi vurgulandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, valilik bahçesinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasında vatandaşlar ve kurum müdürleri ile bayramlaştı.

Diyarbakır gastronomisine uygun yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşma yapan Zorluoğlu, Ramazan'ın ruhuna ve yüksek maneviyatına uygun bir şekilde Ramazan ayının tamamlandığını söyledi. Zorluoğlu, "Büyük bir mutluluk ve sevinç içerisinde bu sabah Ramazan bayramına uyandık. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bayram günleri huzur, barış, sükunet ve esenlik günleridir. Dargınlığın, kırgınlığın, küskünlüğün giderildiği insanların affedebilme büyüklüğünün tadına vardığı günlerdir. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin zirve yaptığı çocukların, yetim ve öksüzlerin garip ve gurebanın gözetildiği mutlu edildiği zamanlardır bayram zamanları, ama bayramlar aynı zamanda beklenen günlerdir. Annelerin, babaların evlatlarını, dedelerin, büyük annelerin torunlarını ve büyüklerin küçüklerinin, hastaların da belki en yoğun şekilde ziyaretçilerini beklediği günlerdir bayramlar. İnşallah bütün bu hususiyetlerin, güzelliklerin doyasıya yaşandığı bir bayramın Diyarbakır'da idrak edeceğiz. Ramazan ayı Diyarbakır'da gerçekten çok farklıydı. Bizim ilk Ramazanımızdı ve bu şehrin Ramazan'ı gerçek anlamına ve ruhuna uygun bir şekilde yaşadığını hep beraber gördük buna şahit olduk. Şimdide siz değerli misafirlerimizle, ilimizin kıymetli insanlarıyla bayram töreni münasebetiyle bir aradayız inşallah birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve yardımlaşma ruhu içerisinde gerçek bir bayram burada Diyarbakır'da hep beraber yaşayacağız. Bu duygularla Ramazan bayramınızı bir kere daha gönülden tebrik ediyorum sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum tekrar bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Murat Zorluoğlu ve Sevcan Zorluoğlu gelen misafirleri selamlayarak bayramlarını kutladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.