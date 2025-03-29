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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Çörek Hazırlıkları Başladı

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı İçin Geleneksel Çörek Hazırlıkları Başladı
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Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da geleneksel çörek hazırlıkları hız kazandı. Mahallelerde evlerde yoğurulan hamurlar, odun ateşinde pişirilerek bayram sofralarını süsleyecek. Fırıncılar, talep artışına karşı yoğun bir çalışma yürütüyor.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında geleneksel bayram çörekleri için hummalı bir çalışma başladı. Evlerde yoğurulan hamurlar, fırınlara getirilerek odun ateşinde pişiriliyor.

Bayram öncesi Diyarbakır'ın mahallelerinde, evlerde hazırlanan çörek hamurları, fırınlara ulaştırılıyor. Özellikle odun ateşinde pişirilen çörekler, kendine has lezzeti ve mis gibi kokusuyla bayram sofralarını süslüyor. Fırıncılar, bayram öncesi artan talebi karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Diyarbakırlılar için bayramın en önemli geleneklerinden biri olan çörek pişirme, ailelerin bir araya gelmesine de vesile oluyor. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Diyarbakır'ın sokaklarını saran çörek kokusu, bayram coşkusunu şimdiden hissettiriyor.

Fırın işleten Ali Baran, çöreklerin odun ateşinde daha güzel piştiğini belirterek her yıl bu şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Baran, ayrıca vatandaşları ekmek stoklamak için uyararak, "Bayramın 3 günü kapalıyız" dedi.

Baran, çörek pişirme ücretinin de 5 Türk lirası olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Azad Kaya, her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel olarak çörekleri fırına getirip pişirdiklerini söyledi. Kaya, "Çünkü meşe odununda çörekler daha güzel pişiyor o yüzden her sene gelenek haline getirmişiz. Çöreklerimizi her yıl fırına getiriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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