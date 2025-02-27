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Diyarbakır'da Öğretmen, Öğrencisini Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

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Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki bir lisede nefes borusuna şeker kaçan bir öğrenci, öğretmeninin başarılı Heimlich manevrası sayesinde hayata döndü.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi B.P'nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Mehmet Salih Çelik, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak B.P'nin rahat nefes almasını sağladı.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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