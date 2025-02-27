Diyarbakır'da Öğretmen, Öğrencisini Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi B.P'nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Mehmet Salih Çelik, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak B.P'nin rahat nefes almasını sağladı.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. - DİYARBAKIR