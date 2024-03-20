Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları için son hazırlıklar tamamlandı

AHMET ÜN

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Kutlamaların yapılacağı Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı ve çevredeki 136 bin metrekarelik alanda 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak. 7 bin 500 polisin görev alacağı alana 6 ayrı noktada girişler sabah 08.30'da başlayacak.

Dem Parti ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği hazırlıklarında son aşamaya gelindi. 7 bin 500 polisin görev alacağı kutlama alanında 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak. 2,5 ton odunun kullanılacağı Newroz ateşinin tutuşturulmasının ardından Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk'ün sahneye çıkmasıyla kutlamaların konuşma bölümü başlayacak. Programın son konuşmacısı ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olacak.

Programda dünyaca tanınan Tunuslu sanatçı Emel Matlouthi, Xezel Mistefa, Faraj Ali Pour, Mikail Aslan ve Arhat, konser verecek.