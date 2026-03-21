Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, Nevruz alanında incelemelerde bulundu

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Nevruz Parkında yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar alana gitmeye başladı. 6 güvenlik noktasının oluşturulduğu alanda vatandaşlar kutlamanın yapılacağı bölgeye girdi. Dün akşam saatlerinden önlemlerin alındığı bölgede arama noktaları da oluşturuldu. Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da sabah saatlerinde alana gelerek incelemelerde bulundu. Gökduman, incelemelerin ardından güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı