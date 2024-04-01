Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

AHMET ÜN

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 1 kişinin ölümü, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan muhtarlık seçimi kavgasına karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde dün yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında husumetli oldukları öğrenilen 2 muhtar adayı arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Emin Çelik'in hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavgaya karışanların tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan kavgaya karıştıkları tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.