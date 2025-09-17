Haberler

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Etkinlikleri İçin STK Temsilcileriyle Buluşma

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yıl boyunca yapılacak programlar ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Hz. Muhammed'in (sav) doğumunun 1500'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kayapınar Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen buluşmada, yıl boyunca yapılacak programlar ele alındı. STK temsilcilerinin önerilerinin dinlendiği toplantıda, iş birliği yapılabilecek alanlar değerlendirildi. İl Müftüsü Celal Büyük, Mevlid-i Nebinin, Hz. Muhammed'in (sav) örnek hayatını ve ahlaki değerlerini topluma yeniden hatırlatma noktasında önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Büyük, "Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

Etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşması ve toplumda farkındalık oluşturması amacıyla yapılacak ortak çalışmaların önemine vurgu yapan Büyük, toplantının sonunda katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
