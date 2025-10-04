Haberler

Diyarbakır'da Mahalle Muhtarı Kadınları Manevi Yolculuğa Çıkardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, bir grup kadınla Mardin'e düzenlenen gezi ile manevi bir yolculuk gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası piknikte kadınların hazırladığı sofralar, dayanışma ve kardeşliğin örneği oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, kadınları geziye götürdü.

Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, bir grup kadın için Mardin'e program düzenledi. Demir, kadınları manevi yolculuk için Sultan Şeyhmus Türbesi'ne götürdü.

Demir, "Kadınlarımız dualarıyla bu manevi yolculuğa derinlik katarken, gençlerimiz ve çocuklarımız da heyecanlarıyla günü daha da anlamlı hale getirdi. Ziyaretin ardından düzenlenen piknik etkinliğinde kadınlarımızın emekleriyle hazırlanan sofralar, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi. Çocukların kahkahası, kadınların samimi sohbetleri, büyüklerimizin duası bu günü hafızalara kazıdı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
