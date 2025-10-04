Diyarbakır'da Mahalle Muhtarı Kadınları Manevi Yolculuğa Çıkardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, kadınları geziye götürdü.

Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir, bir grup kadın için Mardin'e program düzenledi. Demir, kadınları manevi yolculuk için Sultan Şeyhmus Türbesi'ne götürdü.

Demir, "Kadınlarımız dualarıyla bu manevi yolculuğa derinlik katarken, gençlerimiz ve çocuklarımız da heyecanlarıyla günü daha da anlamlı hale getirdi. Ziyaretin ardından düzenlenen piknik etkinliğinde kadınlarımızın emekleriyle hazırlanan sofralar, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi. Çocukların kahkahası, kadınların samimi sohbetleri, büyüklerimizin duası bu günü hafızalara kazıdı" dedi.