Diyarbakır’da mağaza açılışında izdiham

Diyarbakır'da bir mağaza açılışında izdiham yaşandı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar bir birlerini adeta ezerek içeri daldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde bir mağaza açılışa özel indirim yapacağını duyurması üzerine vatandaşlar adeta mağaza önüne akın etti.

Saat 09: 00'da açılan mağazanın kapıları daha tam açılmadan insanlar mağazaya girmeye çalıştı. Yoğunluğun yaşandığı mağaza içerisinde vatandaşlar arasında küçük tartışmalarda yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı