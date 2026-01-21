Aracın arkasına lastik bağlayıp oturdu, karda kayıp kayıt aldırdı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir kişi, aracın arkasına bağladığı lastikle kar üstünde kayak yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadılar.
Son dönemlerin en çetin kış aylarının yaşandığı Diyarbakır'da renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Dicle ilçesinde kar üstüne kaymak isteyen bir kişi, otomobilin arkasına araç lastiği bağlayıp oturdu. Aracın bagaj kısmına da arkadaşını oturtan genç, karda kaydığı anları kayıt altına aldırdı. Genç, lastik üzerinde kaydığı sırada sokaktan geçerken arkadaşlarının kartopu saldırısına uğradı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel