Diyarbakır'da Karga Doğaya Salındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık 6 ay beslenen karga, aylar sonra doğaya bırakıldı.

İlçede oto tamirciliği mesleğini yapan Sıdık Evran, 2024 yılının ikinci ayında polis arkadaşının emniyette bulunan çam ağacından düşen karganın kendisine getirilmesiyle beslemeye başladı.

Kargayı ciğer ve özel yem ile besleyerek kendine alıştırdığını belirten Evran, "2-3 ay besledim. 6. ayı dolunca kargayı doğaya bıraktım. İki ay sonra kargayı yine buldum. Beni görmesin diye saklandım, görseydi yanıma gelirdi" dedi.

Evran, karganın akıllı olduğunu ifade ederek, "Eğitmiştim, kendime de alıştırmıştım. Pazar günleri dükkanda olmadığımda arka pencereden dışarıya çıkıyordu. Hafta içi daima benimle takılıyordu. Gece olduğunda ise kümese atıyordum. Ona alışmıştım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR