Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da Karga Doğaya Salındı

Diyarbakır'da Karga Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir oto tamircisi, 6 ay boyunca beslediği kargayı doğaya bıraktı. Karganın akıllı olduğunu ve ona nasıl alıştığını anlatan Sıdık Evran, bu süreçte karganın eğitimine de önem verdi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık 6 ay beslenen karga, aylar sonra doğaya bırakıldı.

İlçede oto tamirciliği mesleğini yapan Sıdık Evran, 2024 yılının ikinci ayında polis arkadaşının emniyette bulunan çam ağacından düşen karganın kendisine getirilmesiyle beslemeye başladı.

Kargayı ciğer ve özel yem ile besleyerek kendine alıştırdığını belirten Evran, "2-3 ay besledim. 6. ayı dolunca kargayı doğaya bıraktım. İki ay sonra kargayı yine buldum. Beni görmesin diye saklandım, görseydi yanıma gelirdi" dedi.

Evran, karganın akıllı olduğunu ifade ederek, "Eğitmiştim, kendime de alıştırmıştım. Pazar günleri dükkanda olmadığımda arka pencereden dışarıya çıkıyordu. Hafta içi daima benimle takılıyordu. Gece olduğunda ise kümese atıyordum. Ona alışmıştım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Survıvor'a 5 sürpriz isim geliyor
img

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
img

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor

Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.