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Diyarbakır'da kalpleri ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da kalpleri ısıtan görüntü

Diyarbakır'da ANDA arama kurtarma gönüllüsü Ramazan Yaşar, yolda yürüdüğü esnada yol kenarında sıcaktan bunalmış ve güçlükle hareket eden bir kedi gördü, durup elindeki suya baktığını fark eden Yaşar kendi suyunu kediye verdi.

Diyarbakır'da ANDA arama kurtarma gönüllüsü Ramazan Yaşar, yolda yürüdüğü esnada yol kenarında sıcaktan bunalmış ve güçlükle hareket eden bir kedi gördü, durup elindeki suya baktığını fark eden Yaşar kendi suyunu kediye verdi.

Diyarbakır merkezde önceki gece hastanede yatan babası için tıp fakültesine giden Ramazan Yaşar susuzluktan bitkin düşen ve elindeki suya odaklanan sokak kedisine kendi suyunu elleriyle içirdi. Elleriyle suyunu kediye içiren Yaşar, babası için hastaneye doğru yola koyulurken, kedi de onu takip etti. Kedi, Yaşar'ın peşinden ayrılmayarak kendisine hastanede kaldığı 2 gün boyunca eşlik etti. Babasının tedavisi için geldiği hastanede böyle bir durumla karşılaşan Yaşar o anları cep telefonuyla kaydetti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Yaşar Diyarbakır kedi Yerel Haberler

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