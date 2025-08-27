Diyarbakır'da Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir araya gelen kadın hizmetleri uzmanları, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni eylem planı üzerine tartışmalarda bulundu. Toplantıda mevzuat, eğitim ve hizmet modelleri gibi konular ele alındı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kadın hizmetleri bölgesel istişare toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan başkanlığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi kadın hizmetleri bölge istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak il müdürleri, müdür yardımcıları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) müdürleri ile Kadın Konukevi müdürleri katıldı.

2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki bölgesel toplantıların üçüncüsü olan toplantıda; mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli ihtiyaçlar ele alındı. Ayrıca ŞÖNİM'lerin kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve koordinasyon süreçleri detaylı olarak değerlendirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, istişare kültürünü esas alan katılımcı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan yeni Eylem Planının bugüne kadar kat edilen mesafeyi bir ileri seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Toplantı, V. Ulusal Eylem Planının hazırlık sürecinde yerelden ulusala bilgi akışını sağlayarak sahadaki uygulama deneyimlerinin politika yapım sürecine yansıtılmasını amaçladı. Bölgenin özgün dinamiklerinin değerlendirildiği toplantı aracılığıyla, yerel düzeyde başarılı bulunan hizmet modellerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
