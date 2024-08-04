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İsmail Haniye'nin çağrısı üzerine Diyarbakır'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleşti

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İran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Filistin'e destek çağrısı üzerine Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası bir grup, kahve zinciri şubesine taş ve cam şişelerle saldırdı.

İran'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Filistin'e destek için "3 Ağustos" çağrısı üzerine Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleşti. Etkinlik sonrası bir grup, kahve zinciri şubesine taş ve cam şişelerle saldırdı.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Filistin'de yapılan soykırım için "3 Ağustos" çağrısı üzerine Diyarbakır'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından destek yürüyüşü gerçekleşti.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde İsmail Haniye'nin fotoğrafı ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Ceylan Karavil Park AVM'nin önünde sonlanan yürüyüşte tekbirler getirilip slogan atıldı.

Burada grup adında konuşan Yetimler Vakfı Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşandığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, genç, yaşlı, hasta, sivil dinlemeden Filistin halkını katlettiğini, onları açlığa mahkum ettiğini ifade eden Ünsal, "Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslararası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadırlar. 10 aydır Müslüman Filistin halkı için, Gazze halkı için güvenli hiçbir yer kalmamış bulunmaktadır. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehitlerimizin sayısı 100 bine dayanmış durumdadır. Binlerce kayıp ve yüzbinlerce yaralı var. 100 binlercesi ise dünyanın en büyük hapishanesinde, korkunç bir muhasara altında aç ve susuz, başlarını sokacakları bir evleri olmadan, tedaviden mahrum, bulaşıcı hastalıklarla boğuşarak hayatta kalma mücadelesi vermektedir" dedi.

"Çünkü bu savaş tereddütte mahal bırakmayacak şekilde hakla batılın savaşıdır" diye konuşmasına devam eden Ünsal, şunları kaydetti:

"İslam medeniyetiyle İslam dünyasını esir alıp sömürmek isteyen barbar Batı uygarlığının savaşıdır. Bu savaş Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesini isteyenlerle başkenti Kudüs olan büyük bir Yahudi devleti kurmak isteyen küfür cephesinin savaşıdır. Sadece Filistinlilerin savaşı değil, bu savaş bütün ümmetin savaşıdır. Ümmet bu savaşta tüm gücüyle Gazze'nin, Filistin'in yanında durmalı, Kudüs davası etrafında birleşmeli, İslam dünyasını istila etmek isteyen Amerika ve Avrupa'ya dur demelidir. Müslümanlar Gazze'de kazanmak zorundadırlar. Müslümanlar Siyonistleri yenilgiye uğratmak zorundadırlar. Eğer Siyonistler Filistin'de, Gazze'de kazanırlarsa İslam dünyasının hiçbir coğrafyası güvende olamaz."

Protesto sonrası bir grup, kahve zincirine taşlı saldırıda bulundu. Polislerin uyarıları sonrası grup, dağıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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