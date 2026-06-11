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Diyarbakır'a iki cami ve külliye kazandırılacak

Diyarbakır'a iki cami ve külliye kazandırılacak
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Diyarbakır Valiliği himayelerinde, İl Müftülüğü ile Özkılıç Vakfı arasında Kayapınar'da iki cami ve külliye yapımı için protokol imzalandı. Projeler kapsamında ibadet alanlarının yanı sıra Kur'an kursu, aşevi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi sosyal alanlar da hayata geçirilecek.

Diyarbakır Valiliği himayelerinde, İl Müftülüğü ile Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı arasında Kayapınar ilçesinde iki ayrı cami ve külliye yapımına ilişkin protokol imzalandı. Projelerle birlikte Barış Mahallesi'nde ibadet alanlarının yanı sıra Kur'an kursu, aşevi, taziye evi, kütüphane ve gençlik merkezi gibi sosyal alanlar da hayata geçirilecek.

Diyarbakır'da, kentte dini ve sosyal hayata katkı sunacak iki yeni külliye projesi için protokol imza altına alındı. Diyarbakır Valiliği himayelerinde, İl Müftülüğü ile Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı arasında imzalanan protokollerle Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde iki ayrı cami ve külliye inşa edilecek. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kente kazandırılacak iki önemli yatırım süreci resmiyet kazandı. Protokoller kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli araziler üzerinde "Hacı Alaattin Özkılıç Cami ve Külliyesi" ile "Hacı Hanım Özkılıç Cami ve Külliyesi" yapılacak.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı değerlendirmede, Diyarbakır'a kazandırılacak eserlerin yalnızca ibadet alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatı destekleyecek merkezler olarak da önem taşıdığını belirtti. Vali Zorluoğlu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Müftülüğüne, Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına ve katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederek, yatırımların Diyarbakır'a hayırlı olmasını diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYavuz Ünal:

ya gelin bi bakalım erkeklerin ne hoşuna gidecek mi yoksa yine erkekler için mi yapıyoz ?? aşevi güzel de kütüphane kız çocuklarına da açık olacak mı ?? gençlik merkezi diye yazıyo ama hep erkek gençlerle dolu olur biliyom ?? bu ülkede her şey erkek erkek erkek ???+?

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Haber YorumlarıCem Turhan:

ben de esnaf olarak böyle vakıf işlerine çok güvenim çünkü geçmiş yıllarda vakıf tarafından yapılan kültür ve eğitim merkezlerinde çalışmış bir adamım ben

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Haber YorumlarıGülay Gürbüz:

böyle projeler gerçekten şehre iyi geliyo da inşallah zamanında bitirirler yani söz verip de uzatanlar var ya ondan söylüyom hani bu kadar sosyal alan olunca çok faydalı olur tabi ama yapım süreci nasıl ilerleyecek onu merak ediyom

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