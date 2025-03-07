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Diyarbakır'da Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Diyarbakır'da Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, Ramazan ayında ziyarete açıldı. Cami imamı Eyyüp Bulut, ziyaretin önemini vurguladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine getirilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, salavatlarla ziyarete açıldı.

Dicle merkez Bağlar Cami İmam Hatibi Eyyüp Bulut ve Dicle Risali Nur Medresesi, Ramazan ayında Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerifi'nin ilçeye getirilmesine vesile oldu. Bağlar Cami'sinde ziyarete açılan Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, ziyaretçi akınına uğradı. Camiye gelenler salavatlar eşliğinde Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerifi ziyaret etti.

Cami İmamı Eyyüp Bulut, "Mübarek Ramazan ayında hem maddi hem manevi cihetiyle Peygamber Efendimizi anmak, sünnetini yaşamak, O'nu anmaya ve anlamaya vesile olan her türlü olgu ile aşkı Muhammedi canlandırmak, ziyade etmek ve Allah'ın en sevdiği örnek zata yaklaşmak ve benzemek her müminin en büyük vazifesi ve temennisidir. Bölgenin en fakir ve alt statüsünden sayılan Veysel Karani Hazretleri gibi bizleri de emaneti Resulullah ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Bu Allah'ın lütfudur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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