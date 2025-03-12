Diyarbakır'da Hayırsever İş İnsanları Mahallede Yardımlaşma Sürecine Katıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Demir, hayırsever iş insanlarının destekleri ile mahallesinde bulunan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara destek oluyor.

Çevresinde bulunan iş insanları ve hayırsever vatandaşların vermiş oldukları destekler ile kendi imkanlarıyla Fatih Mahallesindeki vatandaşlara destek olduklarını belirten Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Demir, "Ramazan ayı berekettir, birlik ve beraberliktir, huzurdur, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Öncelikle bu yardımlaşma ve dayanışmada semt sakinlerimize destek olan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayının gönül kapılarının açıldığı bir ay olduğunu belirten Muhtar Demir, Fatih mahallesinin bir çok yerden göç alan bir yer olduğunu söyledi. Demir, "Bizlerde ihtiyaç sahibi tüm semt sakinlerimize elimizden geldiğince hayırseverlerimizin destekleri ile kendi imkanlarımızla destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR