Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Finali Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Finali Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliğinin final programı Diyarbakır'da yapıldı. 5 bin çocuğun katıldığı etkinlikte namaz ve abdest eğitimi verildi, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Kur'an Nesli Platformu tarafından Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliklerinin final programı Diyarbakır'da yapıldı.

Kur'an Nesli Platformu tarafından her yıl Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin final programı Diyarbakır Kurşunlu Cami yerleşkesinde gerçekleşti. 5 bin çocuğun katıldığı programda önce Ulu Camide buluşuldu, öğle namazının kılınmasının ardından dini sloganlar eşliğinde Kurşunlu Cami'ye yürüyüş yapılarak ikindi namazı kılındı. Etkinlikte Kur'an dinletisi, Karagöz tiyatro oyunu gibi etkinliklerle yapıldı.

Kur'an Nesli Platformu Diyarbakır İl Koordinatörü Cihad Kaplan, namaz ve abdest eğitimi ile beraber Ağustos ve Eylül ayıyla toplam 2 aylık bir eğitim sonucunda Türkiye'nin il ve ilçelerinde 'Hayat Namazla Güzeldir' adıyla yapılan etkinliklerin final programını Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek çocuklara şölen havasında etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ve bu etkinlikle çocukların namaz ve abdesti öğrenmesine vesile olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Platformda görevli olan gönüllülerle beraber toplam 200 kişi olduklarını belirten Kaplan, 2 aylık sürecin her haftasında bir etkinlik ve bir program düzenlediklerini ve böylelikle çocuklara dini eğitim verdiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Eğitim Yerel

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

İsrail'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 2006'dan beri bir ilk! İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

18 yıl sonra bir ilk! İsrail gece yarısı görüntüdeki daireyi hedef aldı

 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Görüntüyü paylaşıp vatandaşları açık açık uyardı
Yağış ve seller felaketi getirdi! Kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 535'e yükseldi

Salgın yağışlarla hızla yayıldı, ülkede ölü sayısı 500'ü aştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Manisa Hava durumu | Manisa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Manisa'da hava nasıl olacak? Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Eylül Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Fulya Öztürk Lübnan'da saldırıya uğradı! Fulya Öztürk saldırıya mı uğradı? Lübnan'da neler oluyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });