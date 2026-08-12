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Telefoncuda Yüz Desenli Böcek Şaşkınlık Yarattı

Telefoncuda Yüz Desenli Böcek Şaşkınlık Yarattı
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Diyarbakır'da bir telefoncu dükkanında fotoğraflanan kahverengi kokarca böceğinin sırtındaki desenler, iki göz ve bir ağız şeklinde görünerek görenleri hayrete düşürdü. Böcek, ilk bakışta yapay zeka ürünü sanıldı.

Diyarbakır'da bir telefoncu tarafından fotoğraflanan kahverengi kokarca böceğinin sırtındaki desenler, adeta iki göz ve bir ağız şeklinde görünmesiyle dikkat çekti.

Yenişehir ilçesinde bir telefoncu dükkanında görüntülenen kahverengi kokarca böceği, ilginç görünümüyle görenleri hayrete düşürdü. Bir telefon dükkanı sahibi tarafından fotoğraflanan böceğin sırtındaki desenler, adeta iki göz ve bir ağız varmış gibi görünürken, ortaya çıkan görüntü dikkat çekti. Görenler ilk bakışta yapay zeka ile oluşturulduğunu zannetti fakat görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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