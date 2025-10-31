Diyarbakır'da Gazze İçin Anlamlı Yardım Etkinliği

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından Gazze'ye yardım etkinliği düzenlendi.

Dicle ilçesi Arı Mahallesi'ndeki ilkokul ile İmam Hatip Ortaokulunda Gazze için yardım etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında okul bahçesinde düzenlenen yardım etkinliğinde elde edilen gelir, AFAD aracılığıyla Gazze halkına ulaştırılacak. Öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilincini ve değerler eğitimini pekiştirmeyi amaçlayan anlamlı etkinliğe kimileri pasta hazırlayarak, kimileri ise yardım kumbarasına bağışta bulunarak katkı sundu. Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla yardım etkinliğinde 27 bin 500 lira gelir elde edildi. Toplanan paralar, Filistin ve Gazze halkına ulaştırılacak.

Arı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Alpboğa, "ÇEDES Projesi kapsamında okulumuzda düzenlediğimiz anlamlı yardım etkinliği ile son dönemde yaşanan küresel olaylara karşı da Filistinli kardeşlerimiz için duyarlılığı artırmayı hedefledik. Yardım etkinliğinde elde edilen gelir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hesaplarına ve oradan da Filistin ve Gazze halkına ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edilecek. AFAD bu yardımları Gazze'deki mazlum kardeşlerimize ulaştıracak. Bizler, okul idaresi olarak gerek öğretmen gerek öğrenci gerekse de velilerimizi davet ettik. Davete katılım sağlayan, katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR