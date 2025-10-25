Diyarbakır'da Filistin İçin Yardım Etkinliği

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda Filistin ve Gazze halkına ulaştırılmak üzere yardım etkinliği düzenledi.

Yardım etkinliğinde yiyecek, içecek, köy ürünleri, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları yemek ve tatlı çeşitleri yer aldı. Velilerin desteklediği yardım etkinliğine kimileri yemek yaparak, kimileri ise yardım kumbarasına bağışta bulunarak katkı sundu. Okul müdürü Burhan Akalp, "Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ÇEDES projesi kapsamında 15-30 Ekim tarihileri arasında okullarımızdan yardım etkinliği yapılması yönünde kampanya başlatıldı. Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile beraber bu seferberlikte yerimizi aldık. Düzenlediğimiz yardım etkinliğimizde öğrencilerimiz aktif rol alarak dünya üzerinde mazlum coğrafyalardaki kardeşleri için ortak duygu içinde ellerinden geleni yapmaları bizleri gururlandı. Yardım etkinliğimize velilerimiz, kurum müdürlerimiz ve ilçe halkımızdan birçok vatandaşımız katılarak bizlere destek oldular. Düzenlenen etkinlik kapsamında 75 bin TL lira civarında yardım toplanmıştır. Amacımız bu tür etkinlikler ile kardeşlerimize her türlü desteği sağlamak ve onların sesini günlük hayatımızda sürekli canlı tutmak. Onlar felaha kavuşana kadar bizler meydanları boş bırakmayıp her türlü fedakarlık ve yardımı yapmaya hazır olmalıyız" dedi.

Okulda düzenlenen yardım etkinliğine, Dicle İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Halil Polat, Mehmet Salih Kaymaz, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhan Akalp, birçok öğretmen, öğrenci, kurum amiri, veli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR