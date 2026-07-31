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Diyarbakır’da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Erkek turist bacaklarını tülbentle kapattı

Diyarbakır’da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Erkek turist bacaklarını tülbentle kapattı
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Diyarbakır’da 27 sahabeye ev sahipliği ile "özel" bir konuma sahip Hz. Süleyman Camisine gelen iki erkek Fransız turistten biri, cami adabına uygun hareket etmek için kadınlar için kapıda bırakılan tülbentle şortunun altını kapatıp içeriye girdi.

Diyarbakır'da 27 sahabeye ev sahipliği ile "özel" bir konuma sahip Hz. Süleyman Camisine gelen iki erkek Fransız turistten biri, cami adabına uygun hareket etmek için kadınlar için kapıda bırakılan tülbentle şortunun altını kapatıp içeriye girdi.

Kenttin İslam ordularınca fethi sırasında şehit olan 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Camisi, şehirde yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak tercih ediliyor. Kentte gelen iki erkek Fransız turist, Hz. Süleyman Camisini ziyaret etti. Şortlu olan turistlerden biri, cami ziyaretindeki kıyafet kurallarına dikkat ederek içeri girdi. Fransız turist, kapı girişinde kadınlar için sepette bulunan tülbentle ile bacaklarını kapatıp içeri girerek gezisini tamamladı. Daha sonra dışarı çıkan turistin, tülbendi katlayıp yerine bıraktığı görüldü. Yabancı turisttin bu davranış dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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