Diyarbakır'da Fetih şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Fethi'nin 1384'üncü yıl dönümünü dolayısıyla mevlit okuttu.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Fethi'nin 1384'üncü yıl dönümünü dolayısıyla hazırladığı etkinlik takvimi ile vatandaşlar Fetih Haftası'nı kutluyor. Etkinlik çerçevesinde Cuma Namazı öncesi ise Ulu Cami'de "Fetih Haftası" dolaysıyla Mevlit okutuldu, ilahiler seslendirildi. Programda, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır'ın Fethi'ni vatandaşlara anlattı, kentin İslam tarihindeki önemine dikkati çekti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, mevlit sonrası vatandaşlara lokum ikram etti. Programa eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Program çerçevesinde 27 Mayıs'ta saat 04.00'te Fetih Cami'den Hz. Süleyman Camii'ne yürüyüş ve ardından İç Kale Sahabe Kabirleri yanında dualar edilecek. - DİYARBAKIR