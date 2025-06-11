Diyarbakır'da Evrensel Anne Acısı: Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da Evrensel Anne Acısı: Evlat Nöbeti Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, çocuklarına kavuşmayı bekliyor. 2019'dan beri devam eden eylemde anneler, evlat acısıyla yanıyor ve devlet yetkililerine sesleniyorlar.

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 2019'dan beri HDP il binasının önünde evlatlarının yolunu gözlediklerini, annelerin gözleri yaşlı, yürekleri yandığını söyledi. Aydın, "Allah, kimseyi evladıyla sınamasın. Bizi artık daha fazla üzmeyin. Ölmeden önce gelin sizi dünya gözüyle son kez görelim" dedi.

Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, herkes elini vicdanına koyup kendilerini bir anne olarak görmelerini istediğini belirterek, "Bize de bir adım atsınlar, bizde insanız, biz anneyiz, biz evlatlarımızın peşindeyiz. 11 yıldır bir anne olarak evlat acısı çekiyorum. Şu anda da bilmiyorum benim kızım yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Onu da bilmiyorum. Artık yorulduk, Ceylan'ını mı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, 16 yıldır oğlundan ayrı olduğunu dile getirerek, "Allah'tan umudum hiçbir zaman kesilmiyor. Bu bayram umutluyduk. Diyorduk inşallah bu bayram 1-2 veya 3-4 çocuk gelecek umudumuz daha çok artacak. Oğlum, geri dön" diye konuştu.

Oğlu Bayram için evlat nöbeti sürdüren Ayten Elhaman da, 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi. Elhaman, Allah'ın izniyle, devletin gücüyle evlatlarını alacaklarını belirterek, "Buradan çağrımdır. Bayram oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan kaçıp gel. O zalimlerin, o katillerinin yanında durma. Ben, baban, kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Kaç yılda geçse ben gözüm yoldadır, bekliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
İran'da metil alkol taşıyan gemide yangın: 3 ölü, 10 yaralı

Metil alkol taşıyan gemide yangın: Ölü ve yaralılar var
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.