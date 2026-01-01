Haberler

Diyarbakır'da okullar 1 gün tatil edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valiliği, hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Diyarbakır'da yoğun kar nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler