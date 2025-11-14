Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Diyabet Günü nedeni ile çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabetli çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Açık ve kapalı alanda gerçekleştirilen programda çocuklar, palyaço gösterileri, yüz boyama, müzik ve dans etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve atölyeler ile keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklar, gökyüzüne mavi balonlar bırakarak diyabet farkındalığına anlamlı bir katkı sundu. Sağlık profesyonelleri tarafından aynı zamanda çocuklara ve ailelerine diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve günlük takip konularında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocukluk çağı diyabeti, doğru eğitim ve düzenli takip gerektiren bir süreçtir. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem moralini yükseltiyor hem de ailelerin diyabet yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Diyabetle mücadelede farkındalık, bilgilendirme ve destek en güçlü araçlarımızdır."

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar hem bilgilendi hem de keyifli bir gün geçirdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - DİYARBAKIR