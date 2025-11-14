Haberler

Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'ne Özel Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabetli çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama ve oyunlarla keyifli anlar yaşarken, ailelere diyabet yönetimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Diyabet Günü nedeni ile çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabetli çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Açık ve kapalı alanda gerçekleştirilen programda çocuklar, palyaço gösterileri, yüz boyama, müzik ve dans etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve atölyeler ile keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklar, gökyüzüne mavi balonlar bırakarak diyabet farkındalığına anlamlı bir katkı sundu. Sağlık profesyonelleri tarafından aynı zamanda çocuklara ve ailelerine diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve günlük takip konularında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocukluk çağı diyabeti, doğru eğitim ve düzenli takip gerektiren bir süreçtir. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem moralini yükseltiyor hem de ailelerin diyabet yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Diyabetle mücadelede farkındalık, bilgilendirme ve destek en güçlü araçlarımızdır."

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar hem bilgilendi hem de keyifli bir gün geçirdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.