Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: İnşaat ruhsatı için '1 villa, 4 daire istendi' iddiası

Kirli pazarlık iddiası! Villa ve dairelere karşılık ruhsat

Diyarbakır'da 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' Temalı Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Diyarbakır'da 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' Temalı Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Mevlid-i Nebi programında, katılımcılar direniş mesajları verdi ve ilahiler okundu. Programa siyasi ve toplumsal temsilciler de katıldı.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Direniş Önderi Hazreti Muhammed" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı alanında Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Direniş Önderi Hazreti Muhammed' temasıyla program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe ve Kürtçe mevlit ve ilahiler okundu. Vatandaşlar Tevhit ve Filistin bayrağı sallayarak "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", "Hamas'a selam direnişe selam" sloganları attı. Programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Hamas Milletvekili Merwan Ebu Asım, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Afrika'dan davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.