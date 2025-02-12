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Diyarbakır'da Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti

Diyarbakır'da Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti
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Diyarbakır'da çiftlikten kaçan bir deve kuşu, Diyarbakır-Batman karayoluna girerek sürücülere zor anlar yaşattı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da çiftlikten kaçan deve kuşu, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Çiftlikten kaçan deve kuşu, Diyarbakır- Batman karayoluna girdi. Trafikte deve kuşunu gören sürücüler, zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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