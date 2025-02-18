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Diyarbakır'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Diyarbakır'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.

Diyarbakır'da bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında, öğrencilere deprem anında çök, kapan ve tutun eğitimi verildi. Ardından gerekli önlemler alınıp tahliye ve söndürme işlemi yapıldı. Okul Müdürü Bahattin Parlaklı, ülkede son yıllarda yaşanan büyük deprem ve yangınlara dikkat çektiklerini belirterek, "Deprem ve yangın anında yapılması gereken davranışları, bu tür tatbikatları, öğrencilerimizi bilinçlendirme açısından oldukça önemsiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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