Diyarbakır'da Deprem Sergisi Ceylan Karavil Park AVM'de Gerçekleşti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun da katıldığı deprem sergisine ev sahipliği yaptı.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin 1. yıldönümünde AFAD tarafından düzenlenen sergiye ev sahipliği yapan AVM, Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Sergide, afetlerde, trafik kazalarında kullanılan malzeme ve ilk yardım müdahalesinde kullanılan tıbbi malzemeler sergilendi, ziyaretçilere anlatıldı. - DİYARBAKIR