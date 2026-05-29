Haberler

Diyarbakır'da çocuklar süs havuzunun yolunu tuttu

Diyarbakır'da çocuklar süs havuzunun yolunu tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye başladı. Aileleriyle gelen çocuklar, yüzüp güneşlenirken, evlerinde klima olmadığı için buraya geldiklerini söyledi.

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu. Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi. Çocuklardan Baver Ateş, mahallede gidecek bir yerlerinin olmadığını, bu nedenle havuza gelip serinlediklerini ve havuz sezonun açıldığını söyledi. Yılmaz Atmaca ise rüyasında Anzele havuzunda yüzdüğünü ve sezonun başladığını, bundan sonra her gün geleceğini ifade etti. Baran Yusuf Aydın'da, havaların artık çok sıcak olduğunu, evde oturamadıklarını ve kendilerini havuza atıp serinlemeye çalıştıklarını dile getirdi. Osman Aydın ise, havaların iyice ısındığını, klima olmadığı için evde duramadıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştıkları sürücüye saldıran 3 kişiye hayatları boyu unutamayacakları ceza

Trafik magandalarına hayatları boyu unutamayacakları ceza
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Bir devir sona erdi!

Hastasına yumruk atan doktora dava

Doktor da bunu yaparsa! Hastası gözünden oluyordu

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
İran'ın 'ABD İHA'sı düşürüldü' iddiasına CENTCOM'dan yanıt

İran'ın dünyayı tedirgin eden iddiasına ABD'den yanıt geldi
O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Ağaç altında Sercan ile basılan Beyza'dan videolu mesaj