Dicle'de çocuklar pony atlarla buluştu

Dicle'de çocuklar pony atlarla buluştu
Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar pony atlarla buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğiyle ilçeye gelen Pony Club tırı, çocukları pony atlarla buluşturdu.

Dicle Öğretmenevi bahçesine gelen pony atlar, ilçedeki çocukların ilgi odağı oldu. Pony Club tırını ziyaret eden çocuklar, atlara binmenin keyfini yaşadı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ve Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, pony atların olduğu alana gelerek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Kaymakam Atış, ziyaretinde pony atlara binerek moral bulan çocuklarla sohbet etti. Çocuklar, pony atlara binip eğlenerek hoş vakit geçirdi. - DİYARBAKIR

