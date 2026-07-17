Haberler

Sıcaklık arttı, Diyarbakır'da tarihi mekanlar boş kaldı

Sıcaklık arttı, Diyarbakır'da tarihi mekanlar boş kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tarihi mekanlar ziyaretçisiz kalırken, esnaf akşam 18.00 sonrasını bekliyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tarihi mekanlar ziyaretçisiz kalırken, hareketlilik yalnızca klimalı işletmelerde yaşanıyor. Sıcaktan bunalan esnaf ise iş yapabilmek için havanın serinleyeceği 18.00 sonrası saatleri bekliyor.

Diyarbakır'da etkisini artıran aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, özellikle tarihi mekanlar ve çarşılar günün büyük bölümünde boş kaldı. Vatandaşlar serinlemek için klimalı kafe, alışveriş merkezi ve kapalı işletmeleri tercih ederken, açık alanlarda ise sessizlik hakim oldu. Kent merkezindeki birçok esnaf, sıcak hava nedeniyle müşteri sayısının ciddi oranda azaldığını belirterek, işlerin ancak akşam saatlerine doğru hareketlenmesini beklediklerini ifade etti. Öğle saatlerinde sokakların neredeyse tamamen boşaldığı Diyarbakır'da esnaf, hava sıcaklığının düşmeye başladığı 18.00 sonrası saatleri bekliyor.

Sur esnafından Merdan Memiş, havanın bunaltıcı derecede sıcak olduğunu ifade etti. Memiş, "İnsanlar dışarıya çıkamıyor. 18.00 veya 19.00 saatlerine kadar dışarı çıkmıyorlar ve sokaklar boş oluyor. Genelde insanlar evden çıkmıyor. Dışarda insan görmek çok zor 18.00'dan önce. Çıktıklarında da klimalı mekanları tercih ediyorlar insanlar. Dışarda dolaşmıyor kimse çünkü sıcak direkt kafaya vuruyor. Hava sıcaklığı 40-41 dereceleri buluyor" şeklinde konuştu.

Mar Petyun Keldani kilisesi rehberi Şükrü Kaya da havanın sıcak olması nedeni ile yerli ve yabancı turistlerin öğle saatlerinde dışarı çıkmadığını söyledi. Kaya, "40 derece üstü bir hava sıcaklığı var bu nedenle dışarıda kimse yok ve işletmelerin çoğu sakin. Hava sıcaklığı düşerse belki hareketlilik olur. Akşam 18.00'dan sonra hareketlilik başlıyor ve gece yarısına kadar sürüyor caddedeki hareketlilik. Fakat biz 19.00'da kapattığımız için hareketlilikten faydalanamıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı

'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması
Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu

Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri gündem oldu
Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

Neslihan Atagül'den tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir
2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı

2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma