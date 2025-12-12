Diyarbakır annelerinden heyet ile görüşme talebi

Eski HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan heyetin kendilerini de dinlemesini talep etti.

3 Eylül 2019 tarihinden beri Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler çocuklarına kavuşmayı bekliyor. Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, 7 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Aydın, "Bu süreçte 'Terörsüz Türkiye' başladı. Heyet İmralı'ya kadar gitti. Biz heyetin buraya da gelmesini istiyoruz. Evlat acısı çok zordur. Benim oğlum Özkan daha 15 yaşında okul dönüşü evladım kandırılıp terör örgütüne gönderiliyor. Benim gibi nice anne, babalar Türkiye'nin dört bir yanında herkes buradan evlatlarını istiyor. Heyetin bizi dinlemesini istiyoruz. Terör örgütü PKK da samimiyse evlatlarımızı göndersinler. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Gördünüz pandemide, yağmurda, karda, kışta bile biz burada evlat mücadelemize devam ettik. Biz burada sonuna kadar mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bizim bu mücadelemiz terör örgütü PKK'nın da yıkılışı olacak" dedi.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise, 7 yıldır eski HDP İl binasının önünde çocuklarının yolunu gözlediğini aktardı. Aydın, "Terörsüz Türkiye kapsamında isterdik ki bir heyet buraya da gelsin. Anne ve babalarda bir açıklama yapsaydılar. Bize hiçbir açıklama yapan olmadı. Eğer çocuklarımızda bizi görüp duyuyorsa gelsinler güvenlik güçlerimize teslim olsunlar" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise "İnşallah tüm çocuklar evlerine dönecek bu çilemizde bitecek. Yağmur, çamur, kar, kış demeden her gün geliyoruz. İnşallah biz amacımıza ulaşacağız ve çocuklarımızı alacağız. Dört gözle çocuklarımızın yolunu bekliyoruz. Devletimiz güçlü bir devlettir. İnşallah çocuklarımız geri dönecek. Oğlum Mahmut'um sen beni görüyorsan, duyuyorsan geri dön. Gel asker, polisimize teslim ol. Eve gel oğlum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR