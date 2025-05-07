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Diyarbakır'da Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor
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Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, kaybettikleri çocuklarının geri dönmesi için nöbet tutmaya devam ediyor. Anne ve babalar, PKK'nın etkisi altında kaybolan çocukları için umut ve çağrılarla bekliyor.

Diyarbakır'da anne ve babaların HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, 11 yıldır haber alamadığı oğlu için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Aksu, "Buradan çocuğuma sesleniyorum eğer beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için ne olursun çocuğum bak rahatsızım seni görmeden bir şey olursa ben ne yaparım yavrum ne olursun Allah rızası için dön. Pkk, HDP için büyütmedim. Çocuklarımı ne zorluklarla büyüttüm, onlar için büyütmedim. Her hastalığım hep onların yüzünden oldu, hakkımı helal etmiyorum" dedi. Oğlu Bayram için 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu ifade eden Ayten Elhaman ise, "HDP ve DEM Parti aynıdır. Biz aileler, bu barış sürecinde umudumuz var. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli'nin söylediği barış süreci devam eder inşallah. Allah'ın izniyle PKK silahları bırakır çocuklarımız da hepsi birer birer gelir. Çadırdayız, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz İnşallah bütün çocuklar gelir. Buradan oğluma da sesleniyorum. Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Buradayız, seni almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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