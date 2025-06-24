Diyarbakır'da Aileler, Sıcaklıklara Rağmen Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, sıcaklığa rağmen çadırda evlat nöbetine devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının bugünden itibaren 42 dereceden fazla olacağı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmasına rağmen aileler, çadırda nöbet tutmaya devam ediyor.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, oğlu için her gün bu çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "Asla vazgeçmeyeceğim inşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız, umutluyuz bu barış inşallah olacak hepimiz çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Çok sıcak, şeker ve tansiyon hastasıyım buna rağmen ben yine de asla vazgeçmeyeceğim. Gerekirse karton, şemsiye başımın üstünde tutup geleceğim. Tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin ailelerinize teslim olun. Çok da yoruluyoruz ama bu ciğerdir, vazgeçmeyeceğiz. Sizi almadan hep burada oturacağız" dedi.

Ayten Elhaman, oğlu Bayram için 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu ifade etti. Elhaman, "Sıcaklarda da yılmadık, buradayız. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Biz, ilk önce Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Önce Allah'ımıza sonra devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuklarımız silahları bırakır gelir" diye konuştu.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise, yaklaşık 42 derece sıcaklık olmasına rağmen yaşlarına bakmadan gelip çocukları için burada nöbet tuttuklarını kaydetti. Aydın, "Umutla yollarını gözlüyoruz. Her anne, baba gibi içimiz kan ağlıyor. İstiyoruz ki bir an önce evlatlarımıza kavuşalım. Evlatlarımızı almadan asla ve asla çadırı terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR