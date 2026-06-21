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Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceyi gösterince çocuklar soluğu Anzele'de aldı

Diyarbakır'da sıcaklık 37 dereceyi gösterince çocuklar soluğu Anzele'de aldı
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla çocuklar, serinlemek için tarihi Anzele Parkı'na akın etti. Parktaki süs havuzlarında oynayarak sıcaktan kurtulan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 37 dereceyi gösterirken, çocuklar serinlemek için Anzele Parkına koştu.

Diyarbakırda Sıcaklık 37 dereceyi gösterince, çocuklar soluğu tarihi Anzele parkında aldı. Parktaki suda doyasıya eğlenen çocuklar, sıcak havanın hararetini, tarihi süs havuzlarında çıkardı. Buz gibi sularda serinleyen çocuklar, keyifli anlar geçirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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