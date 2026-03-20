Çermik Karataş Mahallesinde 176 yıldır bayramlaşma geleneği devam ediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, atadan kalma bayramlaşma geleneği 176 yıldır devam ediyor. Namazdan sonra mahalle camisi önünde eksiksiz toplanan vatandaşlar bayramlaşırken, küsler de barıştırılıyor.

Karataş Mahallesinde 1850 yılından beri bayram geleneği sürüyor. Mahalle sakinleri her bayram, namazdan sonra eksiksiz bir şekilde cami önünde bir araya gelerek, bir birlerinin bayramını kutluyor. Mahallede böylelikle küskünlüklere dargınlıklara fırsat verilmezken, küsler de barıştırılıyor. Mahalle sakinlerinden Yaşar Demir; 25 haneli mahallelerinde bu geleneğin kendilerine babalarından, dedelerinden miras kaldığını, kuşaktan kuşağa aktarılarak, köylerinin kuruluşu olan 1850 yılından beri devam ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

