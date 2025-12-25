Haberler

Diyarbakır'da 11'inci yargı paketi heyecanı: Aileler cezaevi önünde toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 11. yargı paketi ile birlikte Diyarbakır'daki cezaevlerinde birçok mahkumun serbest kalması bekleniyor. Erken tahliye hakkından faydalanacak aileler cezaevi önünde sevinçle bekliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan 11'inci yargı paketi ile birlikte Diyarbakır'da birçok mahkumun serbest kalması bekleniyor. Paketle erken tahliye olacak hükümlülerin aileleri de yakınlarına kavuşmak için Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne gelmeye başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 11'inci yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Bununla birlikte ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem sonucu meydana gelen öldürme suçlarında bu hak uygulanmayacak. Paketin yasalaşması ile birlikte Diyarbakır'da Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde cezasını çeken hükümlülerin yakınları cezaevi önüne gelmeye başladı. Haktan yararlanacak olan hükümlülerin aileleri, yakınlarının çıkışını heyecanla bekliyor.

Diyarbakır'da Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde yakınının çıkmasını bekleyen Sultan Agar, "Eltimin gelini için geldik. 4 senedir cezaevindeydi. Bize çok mutlu bir haber verdiler. Allah onlardan razı olsun. 11'inci yargı paketini çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Cezaevi önüne geldik, tahliyesini bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu kadar erken olacağını bilmiyorduk. Bugün kandil, bu haber de bize mutluluk getirdi" dedi.

Polis ekipleri, cezaevi etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
