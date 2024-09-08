Diyarbakır'da 1. sınıfa başlayacak öğrencilere açık hava sinema keyfi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula uyum haftası etkinlikleri çerçevesinde 1. sınıfa başlayacak 200 öğrenciye açık hava sinema keyfi etkinliği düzenledi.

Bu yıl ilk defa okula gidecek öğrenciler ise, okula 1 hafta erken başladı. Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, okula uyum haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava sinema etkinliğine katıldı. Bozdoğan, "İlçe merkezinde Muharrem Akkılıç ilkokulunda yaklaşık 200 birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı açık hava sinema etkinliği düzenledik. Çocukların yeni bir ortama girdiği ve bu yeni girdiği ortama uyum sağlamasının vakit alacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Her çocuğun uyum sürecinde göstereceği tepkiler ve okula alışma süreleri birbirinden farklı olabilir. Bu durumun normal olduğu unutulmamalıdır. Çocukların ve ailelerin okula uyum süreçlerinin başarılı bir biçimde tamamlanmasında herkes sorumluluklarını titizlikle yerine getirmelidir" dedi. - DİYARBAKIR