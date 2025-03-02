Diyarbakır Anneleri Ramazan Ayını Evlat Nöbetinde Geçiriyor

Diyarbakır anneleri, Ramazan ayını evlat nöbeti tuttukları çadırda geçiriyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019 yılında başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Ağrı'dan 11 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir, evlatlarını burada beklediklerini söyledi.

Kaç Ramazan, bayramı burada geçirdiklerini belirten Demir, "Ama hepsini buruk geçirdik. Buradayız, sonuna kadar kararlıyız. Evlatlarımızı bekliyoruz, onları çok özledik. Mübarek Ramazan ayında tek duamız evlatlarımız dağdan insin, gelsin. Annelerinin kucağına dönsün. Anne ve babalar artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Artık Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum" dedi.

Aziz'in annesi Güzide Demir ise 6 yıldır bu mücadeleyi verdiklerini, çocukları gelmeyene kadar gitmeyeceklerini vurguladı.

Demir, Ramazan ayının geldiğini, bayram geleceğini ifade ederek, "Ne bayramımız var, ne seyranımız var. 9 yıldır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Çocuğumu vermeyene kadar buradan kalkmayacağım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR