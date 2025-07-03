Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Eylemlerine Devam Ediyor
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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla eski HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, 4 yıldır mücadelelerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarını almadan buradan ayrılmayacaklarını vurguluyor.

Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle eski HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız devam ediyor.

"Arkadaşlarının elinden tut hep beraber gelin oğlum"

Güzide Demir, oğlu Aziz Demir için burada olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 10 yıldır oğlumdan ayrıyım, oğlumu istiyorum, oğlumu bana versinler. Biz, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Barışın sesi var, bizde bu barışı dileyeceğiz. İnşallah bu barış olur hepiniz geleceksiniz. Arkadaşlarının elinden tut hep beraber gelin oğlum" dedi.

"Örgüt size ölümden başka hiçbir şey veremez"

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ ise, 6 yıldır bu çadırda evlat nöbeti tuttuklarını ve çocuklarını almadan buradan ayrılmayacaklarını vurguladı. Üçdağ, "Bu 'Terörsüz Türkiye' örgüt için gerçekten şu anda bir fırsat. Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum. Örgütün yalanlarına kanmayın, örgüt size ölümden başka hiçbir şey veremez. Bakın şöyle bir düşünün örgüt 40 küsur yıldır bu davayı sürdürüyor. Bu davada 100 binlerce insan öldü. Ne oldu peki? Hiçbir şey. Örgütün yalanlarına inanmayın, silahlarınızı bırakın gelin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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