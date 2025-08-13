Diyarbakır Anneleri Bin Günü Aşkın Evlat Nöbetinde Kararlılıklarını Sürdürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Oğlu Mehmet Aydın için eylem yapan Nihat Aydın, evlat nöbetinin neredeyse 7'nci yılına gireceğini belirterek, "Yaz-kış, sıcak-soğuk demeden annelerle birlikte bugüne kadar nöbetimize devam ettik. Bundan sonra ne olursa olsun evlatlarımızı almadan bu çadırdan gitmeyeceğiz. Sonu ölüm dahi olsa biz bu yola baş koymuşuz. Evladımızı alana kadar buradan kalkmayacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; 3 Eylül'e kadar inşallah hayırlı bir haber alırız. Eğer almazsak o zaman Ankara'ya yürümeyi düşünüyorum. Bunda da kararlıyım. Bunu anneler için, evlatlarımız için ve kendimiz için yapacağım. Eğer çocuklarımız da bizi görüyorsa, duyuyorsa bakın sizin için nelere katlanıyoruz. Artık o silahları bırakın, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, havanın çok sıcak olduğunu ama buna rağmen her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "40 derece olduğu söyleniyor ama 40 derecenin üstünde bir sıcaklık var. 2 gün önce gece hastaneye gittim. Tansiyonum yükseldi, burnumdan kan geldi. Ben yine de vazgeçmiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bir gün elbet oğlumu alıp eve götüreceğim. Sabah kalkıyorum buranın yolunu tutuyorum. Öyle kararlıyım, vazgeçmeyeceğim. 3 Eylül de geliyor, herkesi destek için davet ediyorum. Tüm çocuklara sesleniyorum; eve dönün" diye konuştu.

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, oğlu için 7 yıla yakındır nöbet tuttuğunu kaydetti. Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 44 derece sıcaklık var, biz de buranın yolunu tutuyoruz. Geliyoruz, sıcak-soğuk dinlemiyoruz. Aziz, neredeysen, eğer sesimi duyuyorsan bana bir telefon aç. Nerede olduğunu söyle oğlum. Seni çok özledim. 10 yıldır senden ayrıyım, sana hasret kalmışım. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR