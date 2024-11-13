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Diyarbakır Anneleri, Bahçeli'nin Çağrısını Destekledi

Diyarbakır Anneleri, Bahçeli'nin Çağrısını Destekledi
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Diyarbakır'da 6 yıldır evlat nöbeti tutan aileler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış çağrısını desteklediklerini açıkladı. Aileler, çocuklarının HDP ve terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirterek, çözüm süreci ve silahların bırakılması için umutlu olduklarını ifade ettiler.

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde 6 yıldır evlat nöbetini sürdüren aileler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını desteklediklerini dile getirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da eski HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Aileler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetmesi koşuluyla umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması için yaptığı çağrıyı desteklediklerini söyledi. Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, yaklaşık 6 yıldır HDP il binası önünde olduklarını söyledi. Annelerin yılmayacağını ve eylemi sürdüreceklerini vurgulayan Elhaman, "7 yıldır oğluma hasretim. Oğlumu HDP'den, terör örgütünden alacağım, o katillere bırakmayacağım. Bahçeli'nin dediği gibi inşallah çözüm süreci olacaktır. Bir çözüm süreci, barış olacaksa bütün çocuklar dağdan insin. Kaçıp gelsinler, o zalimlere hizmet etmesinler. Anne ve babalar olarak bu çağrıyı destekliyoruz. İnşallah barış olur, silahları bırakıp gelirler. 56 aile evladına kavuştu, inşallah çözüm sürecinde daha birçok evlat kaçıp gelir" dedi.

Kardeşi Abdurrahman Dağdeviren için eyleme katılan ağabey Şehmus Dağdeviren ise, "Şu anda Devlet Bahçeli'nin güzel bir çağrısı var. Karşı tarafta barış sürecini istiyorsa bu çocukları gönderip ailelerine teslim etsinler. Çok güzel bir çağrı. Kürt-Türk ayrımı diye bir şey kalmayacak. Devletimiz çağırıyor. Gelin masada silahsız bir şekilde konuşalım. Gelsinler, konuşsunlar ve bu çocukları da teslim etsinler" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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