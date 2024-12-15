Diyarbakır Anneleri, 6 Yıldır Evlat Nöbeti Tutuyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6 yıldır devam ediyor. Annelerden Gevez Erdinç, ""Devlet, bayrak ve vatan için kar, kış demeden buradayım, terörle mücadele ediyorum" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Annelerden Gevez Erdinç, Van'dan Diyarbakır'a geldiğini ve oğlu Mikail Erdinç'in, Marmara Üniversitesi'nde okurken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Erdinç, "Vatana gel, devlete teslim ol. Orada ne işin var? Senin yerin annenin yanıdır. 6 yıldır buradayım. Bu çadırda nöbet tutuyorum. Teröre karşı mücadele ediyorum. Devlet, bayrak ve vatan için kar, kış demeden buradayım" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, yaz, kış, yağmur, çamur demeden her sabah çadırın yolunu tuttuklarını, her gün bir haber gelir hayaliyle Allah'tan umut ettiklerini ifade etti. Uslu, "Suriye'nin kapıları açılmış. Oğlum gel, bu çilemiz bitsin. Gel Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol, evine dön. Babanla yaşlanmışız, perişanız. Ağabeylerin, ablalarının gözü yoldadır" diye konuştu.

İsa Eslek'in annesi Zeliha Eslek ise, oğlunun 10 yıldır kayıp olduğunu ve bu süre içinde hiçbir iz bulamadıklarını dile getirdi. Eslek, "Oğlum yaşıyorsan bir haber ver. En azından o umutla bekleyelim. Bütün kaybolan çocuklar için günümüz çadırda geçiyor" dedi. - DİYARBAKIR