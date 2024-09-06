Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmasının Türkiye Finali Düzce'de Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmasının Türkiye Finali Düzce'de yapıldı. Yarışmada dereceye giren görevlilere ödülleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda takdim edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlileri arasında düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmasının Türkiye Finali Düzce'de gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik Türkiye geneli Hadis-i Şerif Ezberleme yarışması düzenlendi. Düzce Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki final yarışmasına bölgelerde birinci olan din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programında konuşan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, "Ülkemiz genelinde 90 bine yakın cami ile en büyük merkezden en küçük mecraya kadar din görevlilerimiz aracılığı ile din hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Görevlilerimizin kendini geliştirebilmeleri için başkanlığımızın düzenlemiş olduğu yarışma çerçevesinde 140 hadisi ezberleyerek bölgelerinde birinci olup şimdi de finalde kendilerini gösterecek olan görevlilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Orjan Cami Uzman İmam-Hatibi Selçuk Kurt birinci, Kayseri ili Melikgazi Kıranardı Kur'an Kursu Öğreticisi Çağlar Meryem Karataş ikinci, İstanbul/Fatih Sofular Molla Hüsrev Camii İmam-Hatibi Halil Albayrak üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren görevlilere ödülleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda takdim edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Güncel Yerel Cami

Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız
İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA 2024 | 6 Eylül Cuma için anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları! NARİN NEREDE? 6 Eylül Cuma Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? CUMA NAMAZI SAATİ 6 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de kaçta? İL İL CUMA NAMAZI SAATİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? (GALLER- TÜRKİYE MAÇI)
title