Erbaş, Malazgirt ve Büyük Taarruz'u Andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Malazgirt Zaferi' ve 'Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ' Malazgirt Zaferi' ve 'Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Erbaş, ' Malazgirt Zaferi' ve 'Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbaş, şehitler ile gazileri rahmet ve minnetle andı.

"Yüce Rabbimiz milletimizi daim, devletimizi kaim eylesin"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954. ve istiklalimizi bu topraklarda mühürleyen Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünde; Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yüce Rabbimiz milletimizi daim, devletimizi kaim eylesin." - ANKARA

