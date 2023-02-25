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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesine ziyaret

Yerel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'daki temaslarının ardından Samandağ'a geçti. Burada Saint İlyas Rum-Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Erbaş'ı kiliseye gelişinde Samandağ Rum-Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dr. Dimyan Emektaş, Papaz Abdullah Yumurta ile Papaz Mahir Yakupoğlu tarafından karşılandı. Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Erbaş, "Birlik, beraberlik içerisinde acılarımızı saracağız, yeter ki birlik, beraberlik içerisinde hareket edelim. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Rum-Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dr. Dimyan Emektaş, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Erbaş'a şükranlarını sundu. Erbaş, daha sonra kilise bahçesinde bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Erbaş'a Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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